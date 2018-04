E3 2018 - Die zehn heißesten Gerüchte

Die Spielemesse E3 2018 wirft bereits ihren Schatten voraus: Welche Spiele erblicken das Licht der Öffentlichkeit? Wir blicken in die Glaskugel und verraten euch die zehn heißesten Gerüchte zur diesjährigen E3.

Vom 12. bis zum 15. Juni 2018 öffnet das Los Angeles Convention Center seine Tore: Es ist wieder die beste Zeit des Gaming-Jahres. Die E3 2018 steht kurz bevor und wie in jedem Jahr türmen sich bereits im Vorfeld die Gerüchte über mögliche Enthüllungen und Neuankündigungen auf. Wir fassen sie in einer übersichtlichen Top 10 für euch zusammen!

1. EA und Microsoft kochen ihr eigenes Süppchen

Diese Meldung ist längst kein Gerücht mehr, sondern schon längst Tatsache. Wie Electronic Arts in den vergangenen Jahren schon, bleibt auch Microsoft in diesem Jahr dem Messegelände des Convention Centers von Los Angeles fern und veranstaltetet stattdessen das Xbox Fanfest.

Wer so große Geschütze auffährt, der sollte auch die passende Munition im Arsenal haben. Man munkelt beispielsweise über Halo 6 als Abschluss von 343 Industries Shooter-Serie und auch Gears of War 5 könnte möglich sein. Und bereits seit Längerem halten sich Gerüchte über ein neues Fable, welches bei Playground Games, den Entwicklern der Forza-Horizon-Serie, in der Mache sein soll.

2. Assassin's Creed und das antike Griechenland

Ubisofts Assassin's Creed bricht zu neuen Ufern auf: Nachdem Kuttenkiller Bayek zuletzt das alte Ägypten unsicher machte, geht es für den Orden 2019 vermutlich ins Antike Griechenland. Wer dort die Hauptrolle spielen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Nun stellt sich also die Frage: Zeigt Ubisoft auf der kommenden E3 nach diesen ersten Informationen bereits Trailer- oder gar Gameplay-Material zum neuen Assassin's Creed? Die Chance stehen gut und gemeinsam mit dem erst kürzlich angekündigten Tom Clancy's The Division 2 hätte man so bereits einige Hochkaräter parat.

3. Endlich was Neues zu Beyond Good & Evil 2

Auf der E3 2017 kündigte Ubisoft das lang erwartete Beyond Good & Evil 2 an, doch seitdem ist es ruhig um die Fortsetzung geworden. Ob es auf der diesjährigen E3 neue Informationen zu dem Action-Abenteuer geben wird, steht bislang noch in den Sternen. Allerdings markiert 2018 den 20-jährigen Geburtstag von Beyond Good & Evil. Entsprechend würde es doch geradezu mit dem Teufel zugehen, wenn man nicht für seine treuesten BG&E-Fans etwas in petto hätte.