Release-Vorschau - Das sind die wichtigsten Games im April 2018

Im April warten wieder etwaige Gaming-Perlen darauf, dass die Spieler sie entdecken. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats für euch zusammengefasst. Darunter befinden sich unter anderem der actiongeladene Titel God of War und noch weitere vielversprechende Games! Wir planen außerdem, euch zukünftig jede Woche eine Übersicht der wöchentlichen Releases zu präsentieren.

TERA - 03. April 2018 (PS4, Xbox One, PC)

Bei TERA handelt es sich um ein MMORPG, das von Bluehole Inc. produziert und von En Masse Entertainment veröffentlicht wird. In diesem Monat erscheint der beliebte PC-Titel auch für die Konsolen PS4 und Xbox One. Das Spiel wird Free-2-Play, es existiert jedoch ein sogenanntes Founder's Pack, das für rund 30 Euro zu haben ist und diverse Ingame-Extras bereithält.

Die actiongeladenen Kämpfe mit den riesigen Monstern von TERA werden fortan mit einem überarbeiteten Interface und einer intelligenten Button-Mapping generalüberholt daherkommen. Außerdem liefert die Konsolenversion ein neues Gameplay-System. Die Spieler können auf unzählige Klassen zurückgreifen und sich mit anderen Streitern zusammentun.

